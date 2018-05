Getüftelt, gehofft und dann geerntet: Silvia und Claus Egger säen in der Weststeiermark die Trendbeilage Quinoa an.

Silvia Egger © Privat

Eigentlich sind Silvia und Claus Egger aus Hitzendorf keine Landwirte. Trotzdem haben sie sich in den Kopf gesetzt, im weststeirischen Mooskirchen Quinoa anzubauen und selbst zu vermarkten. Gestern säten die beiden ihre zweite Ladung an – die erste aus dem Vorjahr, die die einzige steirische Quinoa war, dürfte in zwei Monaten ausverkauft sein. „Ich bin schon sehr aufgeregt“, sagt Silvia Egger. Denn was die beiden als Experiment gestartet haben, wollen sie nun erfolgreich fortführen.

