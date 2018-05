Facebook

Im Rahmen der Initiative „Buchstart Steiermark“ lasen Ursula Lackner und Ernst Meixner in der Stadtbücherei © Simone Rendl

Das Projekt „Buchstart Steiermark - mit Büchern wachsen“ stellten Landesrätin Ursula Lackner und der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner in der Stadtbücherei Voitsberg vor. Eltern sollen durch die Initiative angehalten werden, ihren Kindern mehr vorzulesen. „Bücher und das Vorlesen sind sehr wichtig für die Sprachentwicklung und die Fantasie eines jeden Kindes. Aus diesem Grund wollen wir Eltern und Kinder in unserer digitalen Welt dazu animieren, wieder vermehrt zu Büchern zu greifen“, erklärt Lackner. „Ich habe selbst einmal Deutsch unterrichtet, deswegen finde ich, dass Lesen und Vorgelesen bekommen im Kindesalter unterstützt werden muss“, ergänzt Bürgermeister Meixner.

Lesestunde

Kindergartenkinder hatten sich in der Stadtbücherei eingefunden, um sich eine Buchstart-Tasche abzuholen. Meixner und Lackner lasen den Kindern eine Geschichte vor und Autorin Sarah Neuman erzählte das Märchen der drei kleinen Schweinchen.

