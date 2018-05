Das regionale Arbeitsmarktservice (AMS) in Voitsberg spricht bezirksweit von Minus 29,3 Prozent.

© Jürgen Fuchs

Die Statistik bestätigt den Trend: Seit mittlerweile zehn Monaten in Folge ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Voitsberg, verglichen mit allen steirischen Arbeitsmarktregionen, am stärksten gesunken. Konkret freut sich das Arbeitsmarktservice (AMS) in Voitsberg über ein Minus von 29,3 Prozent, steiermarkweit liegt der Durchschnitt bei minus 14,2 Prozent.

it Ende April waren exakt 1009 Menschen im Bezirk arbeitslos gemeldet – das sind um 419 weniger als vor einem Jahr. Ein Grund dafür ist die florierende Wirtschaft: Im Jahresvergleich haben sich die Arbeitsangebote der regionalen Unternehmen laut AMS von 318 auf einen Rekordwert von 398 nach oben geschraubt. Das betrifft vor allem den Handel und das Verkehrs- und Bauwesen.