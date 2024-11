Die Voitsberger Polizei hat einen beachtlichen Erfolg zu verbuchen. Nachdem in eine Hundeschule in der Weststeiermark eingebrochen worden war, führten die Spuren zu einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Voitsberg. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Beamten jedoch noch nicht ahnen, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hatten.

Die weiteren Ermittlungen sowie Hausdurchsuchungen ergaben nämlich, dass der Mann insgesamt elf weitere Einbruchsdiebstähle unternommen haben dürfte. Der Mann soll in Wohnhäuser eingebrochen sein, aber auch in einen Kindergarten, ein Rüsthaus der Feuerwehr und weitere Örtlichkeiten in den Bezirken Voitsberg, Deutschlandsberg und Graz-Umgebung.

Verdächtiger ist geständig

In einer polizeilichen Aussendung heißt es: „Der 34-Jährige zeigte sich zu den Tatvorwürfen umfassend geständig und wurde Mittwochnachmittag, 13. November, in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.“

Was man tun sollte

Die Polizei weist nun darauf hin, dass die Aufklärungsquote von Einbruchdiebstählen im Jahr 2024 zwar um rund zehn Prozent auf 25 Prozent gesteigert werden konnte, dennoch sollten Bürgerinnen und Bürger achtgeben und Folgendes berücksichtigen: Wertvolle Gegenstände im Haus sollten fotografiert und die Gerätenummern notiert werden. Und, ganz wichtig, bei längeren Urlauben etc. sollte das Haus keinen verlassenen Eindruck machen. Mehr dazu finden Sie auf der Seite des Bundeskriminalamts.