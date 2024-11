Als „letzter Ritter“ wird gemeinhin Kaiser Maximilian I. tituliert, in Voitsberg aber gibt es heute noch ein Paar, das sich den alten Traditionen verschrieben hat. Zumindest schlüpfen Andreas und Sieglinde Gmoser sehr gerne in die Rollen alter Helden. Vor 20 Jahren haben die beiden den Verein Alt-Kainacher Ritterschaft gegründet, heute ist das Paar mehr denn je gefragt, wenn es um Auftritte in Gewandung geht, um Schaukämpfe und Mitmach-Spiele. Wir haben dem ritterlichen Paar einen Besuch in seinem Domizil in Bärnbach abgestattet – und uns auf eine Zeitreise eingelassen.