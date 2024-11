Am Fritz-Kosir-Platz ist zwei Wochen nach dem legendären Bärnbacher Oktoberfest wieder richtig Leben eingekehrt. Diesmal wimmelt es allerdings nicht von Partytigern, sondern von Kaninchen, Tauben, Meerschweinchen, Geflügel und Vögeln. Im Vorjahr war das Areal beim Schaufelradbagger Schauplatz der größten Kaninchenschau Österreichs. „Heuer präsentieren rund 150 Aussteller aus ganz Österreich insgesamt 1500 Kleintiere aller Art bei uns in Bärnbach“, erzählen Ausstellungsleiter Josef Gallaun und Veranstalter Emmerich Ruess, Obmann des steirischen Landesverbands der Kleintierzüchter. Am Donnerstag, dem 7. November, werden die Tiere im Rahmen der Landes- und Süd-Ost-Schau von Preisrichtern bewertet. Am Wochenende ist das große Zelt beim Schaufelradbagger auch öffentlich zugänglich.