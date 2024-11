Am 8. November wird in Österreich der „Tag des Apfels“ gefeiert. Ein besonderer Anlass für die Steiermark, das Apfelland Nummer Eins Österreichs. Diesen Ehrentag nimmt die Mittelschule Köflach zum Anlass, die „Woche des Apfels“ auszurufen. In Kooperation mit den steirischen Apfelbauern, unter der Leitung von Obmann Manfred Kohlfürst, erwartet die Schüler unter dem Motto „Apfel essen nicht vergessen“ eine ganze Woche lang ein gesunder Apfelschmaus: täglich frische, steirische Äpfel.