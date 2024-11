Im Frühling wurde in den Bezirken Voitsberg, Deutschlandsberg und Leibnitz ein besonderes Angebot ausgerollt: Patenfamilien für Kinder psychisch belasteter Eltern. Hintergedanke ist, dass die Patenfamilien die Kinder psychisch belasteter Eltern stärken und ihnen neue Erfahrungen in einem unbeschwerten Umfeld ermöglichen, in dem sie einfach Kind sein können. Die Eltern gewinnen Zeit für sich und können therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Inzwischen hat sich einiges getan: „Im Sommer fand bereits eine Schulung für angehende Patinnen und Paten statt und die ersten Patenschaften konnten vermittelt werden“, freut sich Julia Gressenberger vom Psychosozialen Zentrum (PSZ) Voitsberg, die im Bezirk Voitsberg die Ansprechpartnerin für das steiermarkweite Angebot der ARGE Patenfamilien ist.