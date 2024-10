Seit Anfang Oktober wird in der Mehrzweckhalle Mooskirchen wieder regelmäßig balanciert, gekrabbelt, auf Matten gesprungen, mit Bällen gespielt und garantiert viel gelacht. Denn vor drei Wochen starteten die „Sportskanonen Mooskirchen“ in die neue Saison. An zwei Nachmittagen in der Woche bietet der Verein, der vor zwei Jahren von Martina und Andreas Fromm gegründet wurde, Eltern-Kind-Kurse und Kurse für Volksschulkinder an. „Wir sind sehr stolz darauf, insgesamt über 120 Kindern jede Woche die Möglichkeit geben zu können, sich in unserer Mehrzweckhalle auszupowern“, sagt Andreas Fromm.