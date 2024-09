Die Nationalratswahl am Sonntag hatte für eine 3122-Seelengemeinde im Bezirk Voitsberg noch einmal eine ganz besondere Note parat. Nicht nur, dass die Freiheitliche Partei ihr historisch bestes Ergebnis bei einer solchen Wahl erzielt hatte, in Stallhofen war sie mit 43,90 Prozent am stärksten im ganzen Bezirk. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Wir haben uns in der Gemeinde umgehört.