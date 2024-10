Am vergangenen Freitag war ein ganz besonderer Tag für den in Bärnbach beheimateten Historiker und Volkskundler Ernst Lasnik. Und auch ein besonderer Tag für das kleine Bergdorf Graden. Denn in der dem hl. Oswald geweihten Landkirche wurde Professor Magister Doktor Ernst Lasnik mit dem Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“, welches ihm von Papst Franziskus verliehen wurde, ausgezeichnet.