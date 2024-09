Seit bald 26 Jahren bringt das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) in Voitsberg Familien zusammen. „Wir heißen zwar Eltern-Kind-Zentrum, sind aber für alle Generationen da. Sozusagen von minus neun bis 99, denn wir bieten auch Kurse für die Schwangerschaft an“, sagt Katrin Kraxner, die das EKIZ Voitsberg im Haus des Lebens seit Juli 2023 leitet. Dass sie ihre neue Aufgabe mit viel Herzblut ausfüllt, beweist das aktuelle Programmheft, das auf 70 Seiten angewachsen ist und um viele Aktivitäten, Kurse und Veranstaltungen erweitert wurde.

Kraxner legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Vereinen. So gibt es Kooperationen mit der Stadtbücherei Voitsberg oder dem Bezirkspflegeheim. „Das Miteinander ist wertvoll, weil die junge Generation viel von der älteren lernen kann und für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims ist der Besuch der Kinder eine willkommene Abwechslung“, weiß Kraxner. Ein Generationenchor, Musicals und Bastelworkshops sind fixe Bestandteile des bunten Programms. „Wir achten darauf, dass für jedes Alter etwas dabei ist“, so Kraxner.

Bastelworkshops und Papa-Kind-Café

In diesem Jahr werden 24 Vorträge angeboten – von gesunder Ernährung, Naturkosmetik und Babypflege bis hin zu kindlichen Trotzphasen und Herausforderungen in der Pubertät. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Kinder- und Elterngruppen für Kinder ab acht Monaten und ihre Eltern, die dienstags, donnerstags und freitags stattfinden. „Für ein paar Stunden wird gemeinsam gebastelt, gesungen und gespielt“, erklärt Kraxner. Als Vorbereitung auf den Kindergarten gibt es montags und mittwochs auch reine Kindergruppen, bei denen keine Eltern, sondern zwei Betreuerinnen des EKIZ anwesend sind. Gelegenheit, sich auszutauschen, gibt es jeden Donnerstag (15 bis 16.30 Uhr) im Rahmen eines Familiencafés. „Besonders stolz bin ich auf unser Papa-Kind-Café, wo sich Kinder und Väter treffen. Da sind schon viele gute Freundschaften entstanden“, erzählt Kraxner.

Zu den weiteren festen Programmpunkten im EKIZ gehören Kurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildung sowie das Eltern-Kind-Musizieren, das jeden Freitag stattfindet. Am 30. September startet ein kostengünstiges Nachhilfeangebot für die Fächer Mathematik und Englisch. Freie Plätze gibt es auch noch für das Familien-Fotoshooting mit Fotograf Peter Goda (18. und 19. Oktober).

Veranstaltungen in den Startlöchern

„Wir legen großen Wert auf Traditionen, am 9. November laden wir alle zu einem großen Laternenfest mit Bastelstationen auf der Burg Obervoitsberg ein“, sagt Kraxner. Am 6. Dezember holt das Team des EKIZ den Nikolaus ins Haus. Das diesjährige Sommerfest mit über 350 Besuchern war ein großer Erfolg und genauso lustig wie das Faschingsfest oder das Osternesterlsuchen bei der FF Krems. Auch der dreitägige Baby- und Kinderbasar in den Stadtsälen war sehr gut besucht, „wir waren vom Ansturm überrascht, Samstagfrüh hatten wir rund 9000 Artikel im Haus“, sagt Kraxner.

Kraxner hat nach der HAK Matura in einem Callcenter, im Verkauf und als technische Zeichnerin gearbeitet, bevor sie als neue Leiterin beim EKIZ andockte. „Der Job hat mich gefunden, ich bin mit meinem kleinen Bub zur Eltern-Kind-Gruppe gestoßen und wurde von meiner Vorgängerin gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte“, erzählt die zweifache Mutter. Die Arbeit wurde schnell zu ihrer Leidenschaft, „ich habe ein neues Team aufgestellt und werde von meiner Familie und meinen Freunden unterstützt.“ Ihr Ziel ist es, mit dem Angebot des EKIZ den Bezirk zu beleben und auch in Zukunft Jung und Alt zusammenzubringen.