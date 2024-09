Infotafeln bei den Kreisverkehren in Söding und bei den Kremser Reihen kündigen die Sperre bereits an: Am kommenden Montag, dem 30. September, muss die Asfinag den Autobahnzubringer Mooskirchen komplett sperren. Das heißt, weder das Auf- noch das Abfahren sind hier möglich. Die Sperre dauert voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr und ist wegen Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten notwendig.

Zahlreiche Fahrzeuge im Einsatz

So müssen zum letzten Mal vor dem Winter die Böschungen gemäht werden, auch die Sträucher und Bäume werden zurückgeschnitten. Sämtliche Brücken in dem Abschnitt werden mittels Einsatz von Brückeninspektionsgerät und Kran überprüft. Nach Verkehrsunfällen in diesem Straßenabschnitt muss auch der Wildschutzzaun überprüft und repariert werden, auch die Grundreinigung der Straße ist geplant. „Die Totalsperre ist vor allem deshalb notwendig, weil das Brückeninspektionsgerät die gesamte Fahrbahn blockiert“, erklärt Autobahnmeister Markus Bratschko von der Autobahnmeisterei Unterwald. Insgesamt sind rund 20 Mitarbeiter mit zwei Mähzügen, zwei Kehrmaschinen, vier Klein-Lkw, einem Bagger, einem Brückeninspektionsgerät, zwei ferngesteuerten Raupen-Mähgeräten und einem Traktor im Einsatz.

Autobahnmeister Markus Bratschko von der Autobahnmeisterei Unterwald © Rainer Brinskelle

Besonderes Augenmerk wird auch auf das Bankett gelegt. Weil es in letzter Zeit zu erhöhtem Aquaplaning gekommen ist, werden die Bankette angehoben, damit das Oberflächenwasser besser abfließen kann und das Wasser nicht auf der Fahrbahn stehen bleibt. Für die Dauer der Sperre gilt auf der A 2 im Bereich der Abfahrt Mooskirchen eine 100-km/h-Beschränkung. Die Umleitungsstrecke führt über die aktuell baustellenfreie LB 70. Ausweichmöglichkeiten gibt es in beiden Richtungen über die Anschlussstellen Lieboch und Steinberg.