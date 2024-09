Hunderte Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende wieder in den Stadtsälen Voitsberg erwartet: Dort lädt das Team vom Eltern-Kind-Zentrum Voitsberg – kurz EKiZ – mit Leiterin Katrin Kraxner vom 20. bis zum 22. September zum bereits 48. Baby- und Kinderbasar ein. Verkauft werden Baby- und Kindersachen mit Schwerpunkt Herbst- und Wintermode, Umstandsmode, Kinderwagen, Hochstühle, Spielzeug, Kinderspiele, Puzzle, Bücher, CDs, DVDs, Autositze und vieles mehr. Jeder kann Artikel zum Verkauf vorbeibringen, den Markt wickelt das Team vom EKiZ ab, dafür wird eine kleine Verkaufspauschale auf den Wunschpreis aufgeschlagen.

Am Freitag, den 20. September geht es von 18 bis 21 Uhr in den Stadtsälen Voitsberg los. Da werden Artikel (außer Bekleidung) angenommen, aber auch bereits verkauft. Am Samstag, dem 21. September, laufen Annahme und Verkauf von 8 bis 18 Uhr. Am Sonntag von 9 bis 12 Uhr wird dann noch verkauft. Im Anschluss – von 13 bis 14.30 Uhr – können die Anbieter ihren Verkaufserlös sowie nicht verkaufte Waren abholen.

Schon jetzt kann man sich den Frühlingstermin notieren: Von 4. bis 6. April 2025 findet der 49. Baby- und Kinderbasar statt, dann wird Frühjahrs- und Sommermode angeboten. Im Herbst wird dann mit dem 50. Basar ein Jubiläum gefeiert – ebenso wie das 25-jährige Bestehen vom Eltern-Kind-Zentrum.