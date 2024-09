Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gang und die Verantwortlichen des VC Köflach geben Vollgas, um den Teilnehmern am internationalen Vespatreffen vom 13. bis 15. September rund um das Volkshaus Bärnbach einen passenden Rahmen zu bieten. „An diesem Wochenende sind wieder die Vespen in der Lipizzanerheimat-Region Graz los. Wir laden zur sechsten Auflage der VespaRally unter dem Titel ‚Trofeo IV dell VC-Köflach‘ mit einer 165 Kilometer langen Route mit Start und Ziel am Teleparkplatz in Bärnbach“, schildert Michael Zierler vom Vespa-Club Köflach, der bereits 1995 gegründet wurde. Bisher wurden bereits 125 historische und wertvolle Schaltroller der italienischen Kultmarke Vespa angemeldet, hauptsächlich aus Deutschland und ganz Österreich. „Die Dichte der wertvollen Fahrzeuge ist einmalig in dieser Art in Österreich und vergleichbar mit der Ennstal-Classic für Automobile“, sagt Zierler stolz.