Kürzlich hat der Mediziner Matthäus Ploder die Lungenfacharzt-Ordination von Klaus Platzer in der Bahnhofstraße 13 in Voitsberg übernommen. Ploder ist gebürtiger Obersteirer und studierte in Graz Humanmedizin. Seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie absolvierte er am Klinikum Wels. An Spezialausbildungen verfügt er über ein Notarztdiplom und das ÖAK-Diplom Palliativmedizin.