Für Aufsehen hatte der Besuch von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Klubobfrau Sandra Krautwaschl von den Grünen in der Einkaufswelt in Rosental an der Kainach gesorgt. Im Rahmen des Wahlkampfs für die Nationalratswahl am 29. September und die Landtagswahl in der Steiermark am 24. November hatten die beiden Politikerinnen das teils leer stehende Einkaufszentrum mit riesigem, großteils asphaltiertem Parkplatz als „unfassbares Beispiel für das Versagen der steirischen Raumordnung“ angeprangert. Nun reagiert der Rosentaler Bürgermeister Johannes Schmid (SPÖ) in einem Video, das er am Montag online stellte.