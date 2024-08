Derzeit ist ein kleiner Teil seiner Werke im Voitsberger Rathaus zu bewundern, für den 20-jährigen Stallhofener Künstler Lukas Altrichter ist das heuer aber noch längst nicht alles. Auch im Rathaus Café in Köflach sind seine Bilder noch bis September zu sehen und so richtig durch startet er mit zwei Solo-Ausstellungen im Marktgemeindeamt Stallhofen (Vernissage am 20. September, 19 Uhr) und in der Ganggalerie St. Josef in Voitsberg (22. November, 19 Uhr). Der junge Mann ist damit seinem großen Ziel, eines Tages tatsächlich als Künstler sein Leben zu finanzieren, einen ersten größeren Schritt näher gekommen. Wir haben ihn in seinem Atelier in Stallhofen besucht – und tauchen ein in eine faszinierende Welt der Fantasie. Kommen Sie mit!