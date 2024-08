Seit knapp einem Monat pfeifen die Pfeile der Bogenschützen des BSC Holzmichl und jener, die den neuen Parcours des weststeirischen Vereins absolvieren, durch den Wald in Piber. Mehr als 120 Sportlerinnen und Sportler haben die Bogenschießanlage mit 37 Stationen, an denen insgesamt 86 3D-Tiere als „Zielscheiben“ aufgestellt sind, schon gemeistert. An zwei Labestationen mit Sitzgelegenheiten können die Bogenschützen auf ihrer 2,5 Kilometer langen Tour im 9,5 Hektar großen Wald, der im Eigentum der Bundesforste ist, Kräfte sammeln. Bei einem Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung nahm gerade ein Quartett aus Baden-Württemberg die 3D-Tiere ins Visier, auch zwei Bogenschützen aus Oberösterreich wagten sich auf die Bogenschießanlage. Gezielt werden kann aus drei Entfernungen: gelb für Kinder und Anfänger (is net so weit), blau (is a bissl weiter) und rot (für manche zu weit).