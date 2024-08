Diese Ferienwoche sehnten die 32 Kinder schon lange herbei: Das Betreuerteam des Abenteuercamps wartet am 29. Juli in der Mehrzweckhalle Ligist auf die ersten Teilnehmer. „Der Schmäh rennt“ – man kennt sich seit Jahren, ist großartig eingespielt und freut sich wieder auf eine gemeinsame Woche. Die ersten Kinder kommen, stellen ihre Fahrräder ab, einige fallen sich in die Arme und freuen sich über das Wiedersehen und auf eine abenteuerliche Woche – viele treffen sich hier schon seit einigen Jahren.