Es ist eine uralte Tradition, dass am ersten Augustsonntag zu Ehren des Pfarrpatrons, dem heiligen Oswald, ein Kirtag abgehalten wird. Deshalb gehört der kommende Sonntag, der „Oswaldisonntag“, in Graden zu den größten Festen der Region. Das kleine Bergdorf in der Gemeinde Köflach erwartet an diesem Tag Wallfahrer aus den Nachbarorten Kainach und Salla, gemeinsam mit dem Kameradschaftsbund ziehen die Pilger dann in die Landkirche zum Gottesdienst.