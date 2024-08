Am Wochenende, 3. und 4. August ist das weststeirische Dorf Kainach wieder einmal im Mittelpunkt der österreichischen Laufsportszene. Denn am Sonntag, 4. August, steigt der vom TUS Kainach organisierte 33. Internationale Bergmarathon in Kainach. Und zum wiederholten Mal werden dabei auch die Österreichischen Staatsmeisterschaften und die Österreichischen Meisterschaften der Masters ausgetragen.