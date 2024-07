Gefühlsmäßig ist der Bezirk Voitsberg im Aufwind. Die Neueröffnung des Pibersteiner Sees, das Familienfest in Piber, das Jugend-Fußballturnier in Ligist, der Köflacher Musiksommer, die vielen Kirtage und zahlreichen Sehenswürdigkeiten rund um Hundertwasserkirche, Burgruine Obervoitsberg und die Stauseen – die Region scheint ihr Potenzial zu nutzen. Exklusiv für die Kleine Zeitung hat nun die Tourismusregion Graz auch ihr statistisches Auge auf den Bezirk gelegt. Resultat: In vielen Bereichen kann das subjektive Hochgefühl tatsächlich bestätigt werden. Allein, würde man die Problemzone beheben, dann könnte der Bezirk so richtig aufs Gas steigen.