Red Cloud, Spotted Tail, Big Foot, Crazy Horse und nicht zuletzt Sitting Bull. All diese Namen sind Liebhabern der nordamerikanischen Geschichte bestens vertraut, sie zählen zu den berühmtesten Häuptlingen der Lakota-Sioux, eines Indianerstammes der im 19. Jahrhundert traurige Berühmtheit wegen seines letztlich sieglosen Widerstands gegen die weißen Siedler erlangte. Ihr Schicksal ist mannigfaltig, endet aber meist in großen Reservaten, in denen die einst stolzen Stämme der indigenen Bevölkerung Amerikas bis heute ihr Dasein fristen. Doch der Zauber, der von den Geschichten ausgeht, ist geblieben, und diesem Zauber ist ein Voitsberger nun erlegen.