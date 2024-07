Die Theaterfreunde in unserer Region dürfen sich freuen: Die Theatergruppe Pack steht wieder auf der Bühne, und zwar für das heitere Volksstück „Der Weiberputsch“. Premiere ist am Freitag, 19. Juli, in der Freiluftbühne Pack. „Unsere Besucher brauchen wegen der Aufführung im Freien keine Bange haben“, schmunzelt Obmann und Regisseur Karl Christandl, „wir haben für unsere Gäste Wolldecken und natürlich auch einen Regenschutz parat.“