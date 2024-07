Dieses Wochenende ist es so weit: Die weststeirische Gemeinde Rosental an der Kainach lädt zum größten Countryfest der Steiermark. Mehr als 250 freiwillige Helfer verwandeln die Wiese der Jugend- und Freizeitanlage Rosental derzeit in eine Westernstadt. In „Rosevalley Town“ erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm: In urigen Saloons gibt‘s schmackhafte Kulinarik – darunter Spareribs, Gegrilltes, ein eigens gebrautes „Countrybier“ sowie eine Whiskybar im Westernstil. Die Kinder erwartet ein großes Western-Kiddyland mit Hüpfburgen, Karussell, Nostalgie-Eisenbahn, Western-Spielstationen und einer selbstgebauten Goldwaschanlage.