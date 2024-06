Zu einem nicht alltäglichen Vortrag an einem eher ungewöhnlichen Ort lädt die Gemeinde Kainach ein. Der bekannte Mineraloge und Forscher Hans Eck wird am Samstag, 29. Juni, einen Foto-Vortrag zum Thema „Mineralien und Bergbaugeschichte – von der Gleinalm bis zur Soboth“ halten. Der Vortrag mit Beginn um 18 Uhr geht im ehemaligen untertägigen Sandsteinabbau in der „Sunfixl-Höhle“ am Hemmerberg, Gemeinde Kainach, über die Bühne. Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, ist eine Anmeldung beim Gemeindeamt Kainach unter Tel. 03148/236-10 unbedingt erforderlich.