Der Musikverein Gestüt Piber, der offizielle Musikverein der Lipizzanerheimat, lädt zu seinem traditionellen Schlosskonzert am Sonntag, 23. Juni, mit Beginn um 16 Uhr im Volksheim in Köflach ein. Wegen des unsicheren Wetterberichts wurde das Konzert schon frühzeitig vom Schlosshof in Piber verlegt. Unter Obmann Gerhard Puffing und unter der musikalischen Leitung von Helmut Hofrichter werden die Musikerinnen und Musiker im stimmungsvollen Ambiente des Arkadenhofes wieder ein Feuerwerk hochkarätiger Musik zu Gehör bringen. Für Hofrichter ist es übrigens die Abschiedsvorstellung als Kapellmeister.