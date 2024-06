6,37 Millionen Menschen waren bei der EU Wahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 41.785 waren es im Bezirk Voitsberg. Hier erfahren Sie ab 23 Uhr alle Ergebnisse des weststeirischen Bezirks und seiner Gemeinden, von Köflach bis Bärnbach.

Im Bezirk Voitsberg waren für die EU Wahl 2024 insgesamt 41.785 Personen wahlberechtigt, um 861 weniger als bei der Europawahl 2019. Gewählt werden konnte diesmal in insgesamt 52 Wahllokalen. 5903 Wahlkarten wurden ausgestellt. Unter den Wahlberechtigten sind 252 Auslandsösterreicher und 73 Unionsbürger, also wahlberechtigte Angehörige anderer EU-Staaten. Die Listenvierte der SPÖ, Elisabeth Grossmann aus der Gemeinde Edelschrott, kämpft um ein Mandat in Brüssel.

Ab etwa 23 Uhr finden Sie hier die vorläufigen Ergebnisse für alle Gemeinden des Bezirks, von Maria Lankowitz und Köflach über Bärnbach bis Söding-Sankt Johann und Mooskirchen.

Rückblick auf die Europawahl 2019

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Voitsberg lag bei der EU-Wahl 2019 bei 53,6 %. Die auch 2024 kandidierenden Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 33,4 %, SPÖ 25,2 %, FPÖ 25,4 %, Grüne 8,3 %, Neos 6,0 % und KPÖ 1,1 %.