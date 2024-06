Unter 16 Kandidatinnen und Kandidaten hatte sich Bundesrätin Elisabeth Grossmann beim Hearing der SPÖ durchgesetzt und wurde so zur steirischen Spitzenkandidatin der Partei für die EU-Wahl am 9. Juni. „Europa-Politik hat mich schon immer interessiert, ich war ja auch einige Jahre Bereichssprecherin für Europa“, erläutert die Edelschrotterin, die nun auch familiär bereit für diesen Schritt sei. „Es ist eine große Aufgabe, immerhin ist man an drei von vier Wochen pro Monat in Brüssel oder anderen EU-Staaten unterwegs.“