Die in Bärnbach beheimatete Künstlerin Michaela Lukmann alias Arthena Maxx lädt nun zum zweiten Teil der von ihr organisierten „Kunstschau und Kunstmesse Art Mikizzaner No. 1/6“ in das Weststeirische Einkaufszentrum WEZ ein. Die Ausstellung der Gemälde und Skulpturen startete am 31. Mai und dauert bis 28. Juni. Die offizielle Eröffnung geht am 5. Juni ab 16 Uhr über die Bühne.