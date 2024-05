Anfang Mai hatte die „Steirische Roas“ in Ligist viele Besucher angelockt, am Sonntag, dem 26. Mai, hätte in Voitsberg mit dem ersten Frühlingsfest der Lipizzanerheimat die Volkskultur einziehen sollen. Unter dem Motto „Alles Käse und noch viel mehr!“ sollte das ehemalige Käsefest als „Lipizzanerheimat-Frühlingsfest“ mit einem bunten Programm rund um Kulinarik, Tanz und Musik die Besucher auf den Voitsberger Hauptplatz locken. So wünschten es sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Voitsberg, der LEADER-Region, der Steirischen Milchstraße und der Tourismusregion Graz.

An rund 75 Ständen hätte das Publikum kulinarisch verwöhnt werden sollen, zwölf Musik- und Tanzgruppen, darunter Weststeirisch Z‘sammgwürfelt, die Gößnitzer Schuhplattlern und die Schilcherleitnmusi hätten für Unterhaltung sorgen sollen. Auch die Jägerschaft wäre mit einer Jagdgebrauchshunde-Vorführung dabei gewesen. Rund 2000 Gäste hatten die Veranstalter erwartet. Doch es bleibt beim Konjunktiv: Das Wetter macht dem großen Frühlingsfest leider einen Strich durch die Rechnung, die wie die Stadtgemeinde am frühen Morgen bekannt gab. Damit muss die Premiere des großen, weststeirischen Volkskultur- und Kulinarikfests auf 2025 verschoben werden.