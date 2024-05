Ein ganz besonderes Geschenk erhält Hans Fuchs, der am 1. September nach 21 Jahren als Pfarrer von Piber Abschied nimmt und den Ruhestand antritt. Zu seinen Ehren wird am kommenden Sonntag, dem 26. Mai, um 9 Uhr im Rahmen der heiligen Messe die Piberer Friedensmesse „Herr, schenk uns Frieden auf Erden“ von Komponist Haad FEGE uraufgeführt. Deswegen ist die Friedensmesse auch mit der Zeile „Unserem Pfarrer, Hans Fuchs, in Dankbarkeit gewidmet“ versehen.