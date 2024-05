Bei Chemieunfall in Industriebetrieb entstand hochexplosiver Wasserstoff

Zu einer brandgefährlichen chemischen Reaktion kam es am Montag in einem Industriebetrieb in Ligist. Dort hatte sich in der Absauganlage Wasserstoff gebildet. Drei Feuerwehren waren mit 27 Helfern im Einsatz, um eine Katastrophe abzuwenden.