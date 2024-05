Mittwochnachmittag am Gradnerbach. Hochrangige Politiker, Unternehmer und zahlreiche Arbeiter haben sich zu einem Spatenstich am Gradnerbach eingefunden. Und dabei handelte es sich um keine Kleinigkeit, denn laut Landesrätin Simone Schmidtbauer gehe es um „das größte Katastrophenschutz-Projekt der Steiermark im heurigen Jahr“. Tatsächlich erstreckt sich das Hochwasserschutz-Projekt am Gradnerbach bei Köflach auf eine Länge von 3,5 Kilometern. Die Gesamtinvestition beträgt 12,3 Millionen Euro, die von Bund, Land (jeweils 44,3 Prozent) und Gemeinde (11,4) gestemmt werden, außerdem investieren die Krenhof GmbH und die Landesstraßenverwaltung 2,9 Millionen Euro; die Landesstraße L 77 entlang des Gradnerbachs wird im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls saniert.