Das Regenwetter machte die Fahrbahn auf der B70 rutschiger als gewohnt, dazu möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit, jedenfalls geriet der Pkw eines Lenkers in Fahrtrichtung Graz kurz vor dem Kreisverkehr Gaisfeld am Mittwoch in der Früh ins Schlittern. Der Wagen prallte zunächst gegen die Leitschiene rechts, dann gegen jene auf der linken Seite, bis er schließlich mitten auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.