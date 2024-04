Große Freude herrscht bei der Caritas und der Pfarre Voitsberg. Denn am kommenden Samstag, dem 27. April, feiert das Repair-Café Voitsberg bereits sein 5-jähriges Bestehen. Hunderte Reparaturversuche wurden in dieser Zeit bereits unternommen und so viele Geräte und Kleidungsstücke vor dem Wegwerfen bewahrt. Von 8 bis 11.15 Uhr findet die Veranstaltung im Haus des Lebens statt, zeitgleich wird auch zum Flohmarkt des Kleiderladens geladen.