In der Nacht auf Karsamstag geriet in Gößnitz (Gemeinde Maria Lankowitz) das Osterfeuer der örtlichen Landjugend in Brand. Die Feuerwehr Maria Lankowitz wurde um 2.35 Uhr zu diesem Brandeinsatz alarmiert.

Beim Eintreffen am Einsatzort stand der Osterhaufen bereits vollständig in Flammen. Die Landjugend hatte einen Teil des brennenden Materials mit einem Traktor beiseitegeschoben, sodass ein kleinerer Bereich des Osterfeuers gesichert werden konnte.

Die Löscharbeiten wurden erfolgreich um 3.45 Uhr abgeschlossen, woraufhin die Mannschaft unter der Einsatzleitung von Daniel Gspurning ins Rüsthaus zurückkehrte und die Einsatzbereitschaft wiederherstellte. Insgesamt war die FF Maria Lankowitz mit 13 Einsatzkräften vor Ort.