Ein betrunkener 31-jähriger Autofahrer kollidierte in der Nacht auf Karsamstag in Bärnbach mit einem 17-jährigen Mopedlenker. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf einer Gemeindestraße. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige auf den Pkw und in der Folge über einen Gartenzaun eines angrenzenden Grundstückes geschleudert.

Der Mopedlenker erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.

Ein durchgeführter Alkotest beim Pkw-Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der 31-Jährige wird angezeigt.