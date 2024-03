Die GKB-Bergbau GmbH war im 20. Jahrhundert das größte Braunkohle produzierende Unternehmen Österreichs und beschäftigt sich heute vor allem mit der Untersuchung, Sicherung und Überwachung ehemaliger Bergbauflächen in ganz Österreich. Der bevorstehende Wechsel in der Geschäftsführung des Unternehmens stellt sicher, dass diese Aufgabe, die umfassendes bergmännisches Know-how erfordert, auch in Zukunft erfüllt werden kann. Ab 1. April 2024 wird Hanspeter Nußbacher die Geschicke des Unternehmens als Alleingeschäftsführer lenken.