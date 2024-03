Die Spuren sind noch deutlich im Türrahmen zu sehen. In die Voitsberger Filiale der Bäckerei Sorger wurde in der Nacht auf Montag mit einem Stemmeisen eingebrochen. Es war gegen vier Uhr in der Früh, als ein Lieferant den Schaden bemerkte. „Die Tür hing nur mehr in den Angeln, das Schloss war aufgebrochen worden“, schildert ein Mitarbeiter.

Laut Polizei haben sich der oder die Täter nach dem Aufbrechen der Tür ausschließlich der Kassa gewidmet. Sie wurde mit einem Schlüssel geöffnet, doch erwartungsgemäß war sie leer. Das dreiste Vorgehen der Einbrecher wundert die Polizei. „Einerseits ist der Einbruch riskant, weil er vom Hauptplatz aus geschah und andererseits weiß heutzutage jeder, dass Kassen laufend geleert werden“, so ein Polizist.

Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft jedenfalls auf Hochtouren. Derzeit werden die DNA-Spuren auf dem Schlüssel ausgewertet. Hinweise werden an die Polizeidienststelle Voitsberg erbeten (Telefon: 059133/ 6190-100). Wie groß der Schaden an der Tür ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden.