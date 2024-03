Gleich zweimal musste die Bergrettung Voitsberg, die den Pistendienst am Salzstiegl versah, am vergangenen Wochenende ausrücken. Kurz nach Dienstbeginn war ein 43-jähriger Skifahrer gestürzt und hatte sich an der Schulter verletzt. Die Dienstmannschaft versorgte den Patienten. Weil seine Schmerzen immer stärker wurden, wurde der Rettungshubschrauber zum schonenden Abtransport verständigt.

Wenige Stunden später verletzte sich eine Hobby-Rennläuferin bei einem Wettkampf am Arm und am Bein. Die Bergretter brachten sie mit dem Akja in den Versorgungsraum. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.