Das schwarze Fell von Hündin Sola glänzt, während sie ihrem Frauerl brav die Pfote reicht, sich am Boden rollt, Laut gibt und Männchen macht. Dass Helga Bäuchler mit Hunden umgehen kann, wird schnell klar – schließlich hat sie die Kunststücke mit ihrem sechsjährigen Liebling einstudiert. Am 1. November 2023 machte sie ihr Hobby zum Beruf und eröffnete den Hundesalon „DoggyStyle“ am Schreinergrund 2 in Bärnbach. „Ich wollte schon immer etwas mit Hunden machen und bereue die Entscheidung keine einzige Minute“, sagt Bäuchler.