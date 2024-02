Die Zahl der Einsätze für die Bergrettung Köflach ist in den vergangenen Jahren gestiegen, allein im letzten Jahr gab es gleich vier Tote und einige schwere Unfälle auf den Bergen im Bezirk Voitsberg. Um die hohe Zahl an Einsätzen, die sich oft abseits der Pisten in unwegsamem Gelände ereignen, meistern zu können, wird dringend ein Einsatz-Quad benötigt, wie es etwa bereits die Bergrettung Schwanberg nutzt. Um den Eigenanteil der Gesamtkosten von rund 60.000 Euro für das Fahrzeug samt Spezialausrüstung stemmen zu können, ist die Einsatzorganisation auf Spenden angewiesen. Deswegen wurde kürzlich auf dem Online-Portal gofundme.com eine Spendenaktion gestartet.

Roland Janko, Ortsstellenleiter der Bergrettung Köflach © Bergrettung Köflach

Knapp 1500 Euro sind über die Crowdfunding-Aktion bereits hereingekommen, selbstverständlich können Spenden aber auch direkt auf das Konto der Bergrettung Köflach mit dem Verwendungszweck „Neues Einsatzfahrzeug“ überwiesen werden. „Die Spendenaktion muss spätestens Ende April abgeschlossen sein, weil bis Anfang Mai die Neuanschaffung bei der Landesleitstelle eingereicht werden muss, um noch ins Budget fürs kommende Jahr aufgenommen zu werden“, betont Roland Janko, Ortsstellenleiter der Bergrettung Köflach. Die Online-Spendenaktion auf gofundme.com läuft bis Mitte März.

Gespendet werden kann nicht nur im Rahmen der Online-Spendenaktion, sondern auch direkt auf das Konto der Köflacher Bergrettung (siehe Infobox). Es gibt auch schon einen Großspender, wie Janko erfreut berichtet. Die Übergabe soll demnächst stattfinden, dadurch erhofft man sich, dass weitere Firmen auf den Zug aufspringen und den Ankauf eines Quads finanziell unterstützen.