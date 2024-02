Restkarten sind noch erhältlich: Wer schnell ist, profitiert doppelt, weil das Kulturreferat Bärnbach um Stadtrat Andreas Albrecher anlässlich des zehnten Bestandsjubiläums noch ein kleines Kontingent an vergünstigten Tickets für das Musikkabarett der oberösterreichischen A-cappella-Gruppe „Vierkanter“ im Kulturcafé Bärnbach zur Verfügung stellt. Für jede dort gekaufte Karte (26 Euro im Vorverkauf) gibt es eine zweite gratis dazu, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Wer beispielsweise vier Tickets erwirbt, bekommt auch vier kostenlos.

Verdreht wie die Autokorrektur

Unter dem Titel „Black outSCH – A-Cappellypse -Wow“ wird am 29. Februar ab 19.30 Uhr im Volkshaus Bärnbach melodiös geswingt und geblödelt, was das Zeug hält. Die vier singenden Kabarettisten versprechen eine elektrisierende Top-Mischung: Scharf wie beim Inder, ehrlich und ganz ohne Flunkern, mit und ohne Blackout, aber doch manchmal verdreht wie die Autokorrektur.

Der nächste, der in der Kabarett-Hochburg Bärnbach im Volkshaus Hof hält und sein Publikum unterhält, ist am Donnerstag, dem 14. März, ebenfalls um 19.30 Uhr Flo Kaufmann, der sich diesmal als Solist (Ehefrau Therese Herberstein macht eine Babypause) „Lieber Lässig“ gibt. Albrecher und sein Team vom Kulturreferat haben übrigens bereits einen weiteren delikaten „Ohrenschmaus“ an Land gezogen: Am Donnerstag, dem 27. Juni, ist in der Sporthalle „The Soul of Tina“ zu hören. Eine Tribut-Show mit allen Welthits der im Vorjahr verstorbenen Ausnahmekünstlerin Tina Turner von „Private Dancer“ bis „Simply the Best“.