Nicht in der Bar, nicht in der Disco und schon gar nicht auf Tinder – sondern in der verschneiten Winterlandschaft auf der Hebalm sollen sich Singles kennenlernen und im besten Fall den Partner fürs Leben finden. Das ist das Konzept der geführten Schneeschuhwanderungen von Stefan und Gabriela Mayer. Die beiden bieten zwar auch Wanderungen für alle an, die nicht auf der Suche nach der großen Liebe sind. Am Samstag, dem 10. Februar, ist dieses sportliche Vergnügen aber den Singles vorbehalten.

Aufgrund der großen Nachfrage veranstalten Stefan und Gabriela Mayer vom Verein für „Fitness und Gesundheit Steiermark“ die geführte Schneeschuhwanderung für Singles heuer bereits zum dritten Mal. Die letzten Termine waren nicht nur gut besucht, „wir haben im Vorjahr bei zwei Wanderungen zwei Pärchen zusammengebracht“, sagt Mayer lachend.

Beliebt sind auch die Schneeschuhwanderungen bei Mondschein © privat

Anmeldungen sind noch möglich, gesucht werden derzeit noch drei, vier Männer, die an der Single-Wanderung teilnehmen wollen. Beginn der Schneeschuhwanderung ist um 17 Uhr, die Ausrüstung kann vor Ort ausgeborgt werden. „Wir gehen dabei gemütlich eine kleine Runde auf Schneeschuhen und anschließend geht’s in die Hütte am Hebalmsee beim Langlaufzentrum“, kündigt Stefan Mayer an.