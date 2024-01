Über Besuchermangel konnten sich die Kameradinnen und Kameraden der FF Mooskirchen bei ihrem Feuerwehrball in den letzten Jahren nie beklagen. Im Gegenteil: Der Ansturm auf die Karten und Sitzplätze war auch heuer wieder riesig, schon beim erfolgreichen Pre-Event im Jänner zeichnete sich das große Interesse für den traditionellen Feuerwehrball „Fire & Ice“, der am 3. Februar stattfinden wird, ab. Seit dem Vorverkaufsstart herrschte ein regelrechtes „Griss“ um die Karten, schon am Mittwoch war der Ball restlos ausverkauft, wie die FF Mooskirchen mitteilt.

Abendkassa wird es keine geben – wer keine Karte ergattern konnte, sollte also nicht versuchen, auf gut Glück zur Veranstaltung zu gehen. „Es macht keinen Sinn, ohne Karte zur Veranstaltung zu kommen“, sagt Bürgermeister Engelbert Huber. Besucher ohne Karte müssen wieder heimgeschickt werden, sonst droht die Veranstaltungshalle aus allen Nähten zu platzen. „Als Veranstalter haben wir die Herausforderung, dass wir uns an gesetzliche Vorgaben halten müssen, wie viele Personen auf das Ballgelände dürfen“, heißt es seitens der FF Mooskirchen, die sich für das große Interesse bedankt.

Drei Bühnen und vier Bars

All jene mit Eintrittskarte erwartet Unterhaltung pur. Für die Musik sorgen die Gruppe „Sulmtal Express“, die Mooskirchner Rockband „Cover4Cover“ und das DJ-Team von „WM-Sounds“. Getränke werden an vier Bars ausgeschenkt, Catering Culinarius wird mit diversen Schmankerln aufwarten. Einlass ist ab 19.15 Uhr. Um 20.30 Uhr eröffnen die Tanzpaare den Ballabend mit einer Eröffnungspolonaise.