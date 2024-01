Auf der L345 an der Kreuzung Knobelbergstraße zwischen Piber und Bärnbach ereignete sich am späteren Nachmittag am Dienstag ein Auffahrunfall. Andreas Sorger, Hauptbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Piber, schildert: „Wir waren mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort, zum Glück handelte es sich aber vor allem um einen Blechschaden.“