Emilia und Leon waren im Vorjahr die beliebtesten Babynamen in der Bundeshauptstadt Wien, in der Weststeiermark ist der Geschmack bei der Namensvergabe naturgemäß anders. In den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg hatten Valentina, Johanna sowie Maximilian und Noah die Nase vorne. 197 Neugeborene wurden im vergangenen Jahr auf den regionalen Babyseiten und der Online-Galerie der Kleinen Zeitung vorgestellt: 105 von ihnen waren Mädchen und für je fünf von ihnen hatten die Eltern die Vornamen Valentina bzw. Johanna ausgesucht.

Von den 92 Buben, die mit Foto in der Zeitung präsentiert wurden, heißen je sechs Maximilian und Noah. Damit wird die Rangliste der beliebtesten Vornamen im Bezirk sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen von einer Doppelspitze angeführt. Den zweiten Platz belegen bei den Burschen fünf Sprösslinge, die Leon getauft wurden. Bei den Mädchen teilen sich Leonie, Sophia und Paulina den zweiten Platz ‒ jeweils drei Kinder tragen diese Vornamen.

Die Zwillinge Alexander und Andreas erblickten am 29. September 2023 das Licht der Welt © Baby Smile

60 Neugeborene haben einen Doppelnamen bekommen, ein Bub hat sogar drei Vornamen. Letztes Jahr wurden drei Zwillingspärchen auf den Babyseiten vorgestellt.