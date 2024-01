Am Samstagabend kam es in Rosental an der Kainach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Augenzeuge hat gesehen, wie eine Frau im Bereich eines ampelgeregelten Fußgängerübergangs von einem Pkw erfasst wurde. Der Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, die zuerst selbst Wiederbelebungsmaßnahmen vornahmen. Beim Eintreffen des Notarztteams befand sich die auf etwa 70 Jahre alt geschätzte Frau bereits in einem Atem-Kreislauf-Stillstand. Dem Team gelang es vorerst, den Kreislauf der Frau wiederherzustellen. Nachdem die Schwerverletzte von einem Rettungswagen in den Notarzthubschrauber Christopherus 12 übergeben worden war, versagte ihr Kreislauf erneut. Diesmal kam jede Hilfe zu spät und es konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.